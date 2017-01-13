賑災感恩之旅跨東洋 賴清德16日東京公開演講致謝

2017-01-13 06:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕0206震災即將滿周年，台南市長賴清德繼在國內各縣市廟宇感恩行腳後，也將於16日在東京日本記者俱樂部舉行記者會，公開感謝日本政府與民眾的溫暖慰問，並從城市賑災支援與台日友誼觀點，闡釋台日交流關係進入全新時代。

賴清德表示，去年0206大地震造成台南重大衝擊，因感受台灣社會及國外日本、美國等其他國家對於台南的支持與關心，所以拜訪感謝各縣市政府、宗教團體及每個警、義消團隊後，也想親自到日本致謝。

賴清德表示，台灣與日本地緣相近，共同對區域穩定和平奉獻心力，921地震時，第1個來台灣的國際救援隊，就是來自日本，而311日本強震時，台灣人民最為關心協助，從此之後不斷有日本朋友來台南感謝對他們幫忙，我們也應該到日本感謝他們對台南的支持 。

賴清德說，日本此行沒有辦法1個1個城市去拜訪致謝，所以透過駐日大使謝長廷協助，邀請特別關心協助震災的城市代表一起來東京，共聚一堂的最大意義，就是當面逐一致謝，如同家人般相互扶持加油。

賴清德說，如果你能理解那時候震災慘重程度，就因為社會愛心源源不斷伸援，讓市府可以有比921地震更好的資源條件順利救災逐步重建，這種關心程度愈高，「別人對我們的幫助感受愈深、感謝就愈多」。