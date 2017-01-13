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蔡英文瓜地馬拉國會演講 瓜國所設國會頻道首度播出

總統蔡英文在瓜地馬拉國會演講。（特派記者蘇永耀攝）

2017-01-13  06:13

〔特派記者蘇永耀／瓜地馬拉報導〕蔡英文總統在瓜地馬拉時間12日上午前往瓜國國會演說，雖然瓜國目前處休會期間，但158位國會議員就有120位到場，特別的是，這也是台灣協助瓜地馬拉設置的轉播系統，在瓜地馬拉的國會頻道，首度播出。

總統抵達國會後，先參觀我政府捐贈給瓜國國會頻道的發射器及攝影器材等設備。隨後前往國會頻道主控室瞭解設備運作狀況。

國會演說之前，總統拜會國會議長塔拉西納，雙方稍事寒暄後，由瓜國議員陪同進入議場並發表國會演說。

總統提到，議長先生告訴她，今天的演講，會透過台灣跟瓜地馬拉合作設置的轉播系統，在瓜地馬拉的國會頻道播出。這是這個兩國合作的數位直播系統首次啟用，她感到非常榮幸。

總統強調，台瓜兩國持續超過80年的友誼，絕對不只有外交關係和官式往來在維繫，更重要的，是透過實質的交流跟合作，來贏得人民之間的互信與友誼。

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