民進黨斥北京打壓 只會激起更多台灣人民反感
2017-01-13 00:07
〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對奈及利亞要求我代表處「摘牌更名，遷出首都」，民進黨（12）日晚間發聲明表示，我國和奈及利亞原本就無邦交關係。奈國政府配合中國，宣稱基於「一個中國」不再承認台灣是一個國家，並終止與我外交關係的說法，完全是混淆國際視聽的作為，民進黨予以譴責和抗議。
中國外交部長王毅11日在阿布加 （Abuja） 與奈及利亞外長奧尼亞馬舉行會談，會後兩國外長分別代表各自政府簽署「關於堅持一個中國原則」聯合聲明，並共同召開記者會。中國官媒報導，大陸外交部長王毅表示，幾天前，奈及利亞要求台灣駐奈代表處「摘牌更名，遷出首都，削權減人」，並禁止奈國政府官員和機構與台灣發生任何官方往來。
民進黨指出，北京當局在國際上以「一個中國」原則的零和思維，所進行的打壓和脅迫，只會激起更多台灣人民的反感，傷害兩岸關係的正常發展。中華民國是一個主權獨立國家，為一個不爭的事實，任何打壓與脅迫無法改變這個現況。
民進黨表示，台灣外交處境艱難，朝野應當團結一致，共同捍衛國格。同時，政府堅定推動踏實外交與維持兩岸和平穩定的立場也不會因此改變。
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