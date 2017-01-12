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美軍在日部署F-35戰機 牽動亞太防衛情勢

美軍派遣新一代隱形戰機F-35B（F-35B Lightning II）前往日本，將駐紮在岩國航空基地（Air Station Iwakuni）。（法新社）

2017-01-12  22:58

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美軍派遣新一代隱形戰機F-35B（F-35B Lightning II）前往日本，將駐紮在岩國航空基地（Air Station Iwakuni）。熟悉國防人士分析，美軍換上更新型的戰機，可能與中日、中韓最近幾起軍事「擦槍」事件有關，希望能讓亞太情勢更穩定，各方能冷靜應對。中山大學中國與亞太區域研究所副教授郭育仁進一步指出，美國若在亞太地區部署F-35的數量夠多，那麼就傾向會越晚賣給台灣。

郭育仁表示，F-35分為A、B、C三型，F-35A是給空軍使用，造價最低；F-35B是給海軍陸戰隊使用，可以垂直起降，造價也最高；F-35C適用於航母，可以短場起降，將取代F-18作為航母的艦載機。

熟悉國防人士指出，中國航機速度質與量提升很快，包括俄國向中國出售的「蘇愷35」（Su-35），以及中國自製的匿蹤戰機「殲-20」也已經進入量產階段，這些都對於台灣空防有相當壓力，因此基於自我防衛需求，台灣還是會希望能向美方購得F-35B，雖然F-35B是三種類型中造價最高者，但因為考慮到飛機跑道可能會遭中國導彈破壞，仍有這樣的需求。

郭育仁分析，日本即將採購6架F-35，其中4架直接購買、2架是把生產線設在三菱重工，未來總採購數量會達42架；南韓則預計採購40架、新加坡也要採購，這些都還不包括美軍自己在亞太地區部署的數量。所以，未來若美方認為他們在亞太部署的F-35數量已經足夠嚇阻中國，那麼就會傾向越晚賣給台灣，一般來說，先進的武器都會先賣給日本、南韓，接下來才是台灣。

郭育仁表示，日本將成為美國在亞太地區的F-35維修中心，台灣應該要及早在國防工業上跟日本接軌，而不是朝向購買整機的方向。

至於美軍部署F-35的岩國航空基地，郭育仁指出，美日在2015年修訂的的防衛合作指針後，把部分美軍第七艦隊的艦載機基地改到岩國基地，岩國基地變成美日共用基地，不僅規模成為最大，且地理位置位於日本本州西邊，離中國距離更近，戰略地位上也比較有嚇阻力。

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  • 美軍新一代隱形戰機F-35B（F-35B Lightning II），將駐紮在岩國航空基地（Air Station Iwakuni）。（路透）

    美軍新一代隱形戰機F-35B（F-35B Lightning II），將駐紮在岩國航空基地（Air Station Iwakuni）。（路透）

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