蔡正元與葉匡時隔空交火 全因3年前結下樑子
2017-01-12 23:17
〔即時新聞／綜合報導〕前交通部長葉匡時和前立委蔡正元為了特別黨費一事在臉書上隔空交火，而兩人之間有嫌隙則是因為3年前蔡正元爆葉匡時的料，甚至還扯出「美豔女歌手」。
今早葉匡時說不繳特別黨費的理由，主要是不認同「蔡正元主導的國民黨」，對此蔡正元則回嗆自己什麼時候主導國民黨？連繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，臉皮真的很厚。
外傳兩人之間有嫌隙全因3年前，蔡正元公開爆料葉匡時接受神腦總裁林保雍招待豪華生日宴，還與美豔性感女歌手同唱情歌，不過當時葉匡時澄清，沒有美豔女歌手，只有一對中年夫婦現場那卡西伴奏，但兩人也因此結下樑子。
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