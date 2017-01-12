| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

蔡正元與葉匡時隔空交火 全因3年前結下樑子

2017-01-12  23:17

〔即時新聞／綜合報導〕前交通部長葉匡時和前立委蔡正元為了特別黨費一事在臉書上隔空交火，而兩人之間有嫌隙則是因為3年前蔡正元爆葉匡時的料，甚至還扯出「美豔女歌手」。

今早葉匡時說不繳特別黨費的理由，主要是不認同「蔡正元主導的國民黨」，對此蔡正元則回嗆自己什麼時候主導國民黨？連繳交特別黨費，都找得到偉大的理由，臉皮真的很厚。

外傳兩人之間有嫌隙全因3年前，蔡正元公開爆料葉匡時接受神腦總裁林保雍招待豪華生日宴，還與美豔性感女歌手同唱情歌，不過當時葉匡時澄清，沒有美豔女歌手，只有一對中年夫婦現場那卡西伴奏，但兩人也因此結下樑子。

廣告
  • 今早葉匡時說不繳特別黨費的理由，主要是不認同「蔡正元主導的國民黨」。（資料照，記者王藝菘攝）

    今早葉匡時說不繳特別黨費的理由，主要是不認同「蔡正元主導的國民黨」。（資料照，記者王藝菘攝）

  • 3年前蔡正元公開爆料，葉匡時接受神腦總裁林保雍招待豪華生日宴，還與美豔性感女歌手同唱情歌。（資料照，記者黃耀徵攝）

    3年前蔡正元公開爆料，葉匡時接受神腦總裁林保雍招待豪華生日宴，還與美豔性感女歌手同唱情歌。（資料照，記者黃耀徵攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨 特別黨費 美豔女歌手 葉匡時 蔡正元 那卡西伴奏
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：蔡正元與葉匡時隔空交火 全因3年前結下樑子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月13日‧星期五‧丙申年臘月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.