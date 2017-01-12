賀陳旦一席話 讓潘孟安如「失速列車」

2017-01-12 22:57

〔記者侯承旭／屏東報導〕交通部長賀陳旦的一席話，屏東縣長潘孟安說自己的情緒如失速列車。

高鐵南延屏東是潘孟安擔任縣長積極爭取的重大建設，1月10日媒體報導，賀陳旦指高鐵南延屏東等計畫，地方政府有所期盼，但也須體認軌道建設容易生、不容易養，必須等外在需求環境條件成熟，沒有打算在短期內列為優先建設項目。

潘孟安今晚透過臉書表示，「這兩天情緒千迴百轉，如同失速列車，貼峭巖、臨深淵，這班不知何時抵站的列車，如今停在一個厚濃黑暗的無人站。」

潘孟安指出，回家的路，總是那麼遠，孩子回來的次數越來越少，外來投資的意願越來越低，連請專家學者南下演講座談，都因爲不符合時間效益，屢屢被婉拒。

「這種挫敗、這些損失、這般落後、這種心酸，精密的評估數字能顯現嗎？這種人與人之間的距離，專業測量測的出來嗎？」

潘孟安強調，今年是台灣的建設年，總統蔡英文宣告，政府要全面擴大基礎建設投資，包括地方建設及下一個世代需要的基礎建設，並整合高鐵、台鐵及各地方捷運的綠色軌道運輸系統；南延高鐵正符合施政軸線，是時候讓屏東急起直追，還給屏東的一個公道，他和團隊及全體縣民，會捍衛屏東的權益，直到公平正義到來的一刻爲止。

除了潘孟安，屏東縣的民進黨籍立委蘇震清、鍾佳濱、周春米，甚至陪同蔡英文在中美洲出訪的莊瑞雄，都發表聲明呼籲中央盡快實現高鐵南延屏東。