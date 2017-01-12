柯P指賴神意在2020 林俊憲：他誤信錯誤消息

2017-01-12 21:04

〔記者王俊忠／台南報導〕對於北市長柯文哲今天接受電台訪問時指出，台南市長賴清德心裡想的是2020年總統大選，賴清德子弟兵、立委林俊憲透過臉書跳出來嚴正澄清，強調賴市長沒有直攻2020的想法，柯P很明顯是誤信其他第五、第六手的錯誤消息。

林俊憲表示，他與賴清德市長是摯友，與柯P也是朋友，但據他所知，柯P與賴市長之間並沒有其他溝通管道。柯P這個「賴神要直攻2020」的發言，很明顯是誤信了其他第五、第六手的錯誤消息，沒想到今天有這麼多的謠言需要澄清，令人感到遺憾與有點負面。

林俊憲建議柯P，如想求證賴市長的事情，歡迎隨時打電話給他，朋友之間大家來聊聊。

林俊憲的幕僚也說，賴市長如要直攻2020總統大選，那豈不是會跟那時要尋求連任的蔡英文總統「強碰」，賴市長應不會做這種黨內相殘的事。