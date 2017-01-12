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傳向國營單位索禮券當摸彩品 林俊憲駁子虛烏有

2017-01-12  20:30

〔記者王俊忠／台南報導〕針對某媒體指稱立委林俊憲辦公室向國營事業索要一定額度的禮券當作摸彩品一事，林俊憲辦公室今發出嚴正澄清聲明、強調絕無此事，很遺憾有媒體誤信不實爆料，誤寫有國營單位出錢送禮券，作為地方活動的摸彩品，此事絕對子虛烏有，從未發生。

林俊憲辦公室指出，根本沒有什麼所謂的國營單位出錢提供禮券，也沒有所謂的禮品。辦公室代地方民眾社團、社區函轉詢問的，是單位本來就備有的公關宣傳品，這種物品上面會打上單位字樣和宣導文字，跟一般市售物品完全不同，是事業單位年度本來就會編列的宣導預算，目的是對民眾宣導事項。

林辦說，相關行為若招致誤會，我們辦公室也有疏忽，在此向大家道歉，特此澄清。

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  • 立委林俊憲。（資料照，記者劉信德攝）

    立委林俊憲。（資料照，記者劉信德攝）

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相關關鍵字： 國營單位 摸彩品 林俊憲 禮券
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標題：傳向國營單位索禮券當摸彩品 林俊憲駁子虛烏有


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