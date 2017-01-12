關西育賢街高架橋爭議 監委：草率行事＋忽視溝通
［記者黃美珠／新竹報導］爭議2、3年的新竹縣關西鎮育賢街南向連接高架道路工程，監察院做出的調查報告今天曝光！
負責到場履勘的監察委員劉德勳在報告中指責公所行事草率，沒先透過都市計畫程序審慎檢討高架工程的安全、適宜以及必要性，倉促委外決定施作，忽視溝通引發抗爭。內政部營建署和新竹縣政府草率撥付補助款也都有不當。
監委劉德勳在這份調查報告中也指責公所，在本案設計標的發包過程中，有「不符合」政府採購法第6條有關採購的公平、公開及不得為差別待遇的原則，但還沒有發現足以認定有「違失」的不法事證，所以只請公所自行檢討改進。
新竹縣長邱鏡淳說，他還沒有看到這份報告。不過本案是地方公所主動去向中央爭取經費回鄉的建設，站在縣府立場，因為財源拮据，他是非常樂見其成的。
發生民眾抗議後，前年8月他指派當時擔任秘書長的副縣長楊文科親自到場履勘、聽取反對民意的心聲，同年10月份也在縣府內召開2次的溝通協調會。對於監委所指責的，縣府會深自檢討、改進。
關西鎮公所主任秘書吳祥光說，公所還沒有接到這份報告，事實上抗議群眾去年訴諸行政訴訟，結果1審敗訴後放棄上訴，可見在法律方面公所站得住腳。至於監委的調查和指責，他們將等收文後跟律師研究，才能了解下一步該如何因應。
監委劉德勳不認同關西鎮公所沒有正視民國63年所劃設的都計道路～育賢街，跟大德街交叉處南北段存在有7.5公尺的落差，沒有審慎檢討釐清辦理「關西鎮育賢街道路連接工程」的安全性、適宜性、以及必要性前，就草率委由製作這個建設計畫書，且據以向營建署拿到補助款的工程公司承攬規劃設計標，計劃花8000多萬興建高架橋，只為縮短400多公尺的距離。
這份調查報告中直指，這種先選定廠商做初步規劃設計，再進行限制性招標，並採最有利標由該廠商獲得規劃設計勞務採購標案的方式，「不符合」政府採購法第6條等公平、公開、不得為差別待遇的原則。
報告書還指出，公所辦理本案，明明建設計畫書內有「民眾參與」的承諾，營建署在工程經費補助審查會議結論，也要求必須確實進行問卷調查等民間參與程序，但是關西鎮公所卻只有召開1次說明會就貿然進行招標，忽視溝通，終而引發民眾抗爭，斲喪政府公信力。
報告書指出，內政部營建署、新竹縣政府未經確認及監督關西鎮公所是否釐清疑義，及完成居民意見調查就草率撥付補助款，同樣都有不當之處。
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標題：關西育賢街高架橋爭議 監委：草率行事＋忽視溝通
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