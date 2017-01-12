郝龍斌：當選黨主席 對基隆的服務不間斷
2017-01-12 20:12
〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨副主席郝龍斌12日晚間應邀出席在北都飯店舉行的基隆「大沙灣發展促進協會」活動，郝龍斌還逐桌敬酒；會後媒體詢問，關於網路上許多鄉民紛紛拱青年軍參選黨主席，還點名蔡正元、徐巧芯參選，郝龍斌笑著說，「不同世代的人參選黨主席，代表國民黨是多元，包容各個世代，我覺得這是好事情！」
郝龍斌表示，雖然日前他公開宣布參選國民黨黨主席選舉，但是他強調「他對於基隆的服務不間斷！」郝龍斌說，他自己現在還住在基隆，一直持續在服務選民，「在基隆服務，是我對基隆選民的承諾。」即使我當選黨主席，還是會持續服務基隆，不會改變。
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