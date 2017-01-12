台漁船近沖之鳥又被趕？外交部：日應尊重公海自由

2017-01-12 20:04

［記者彭琬馨／台北報導］11日晚間傳出我國漁船在爭議海域沖之鳥礁附近作業卻遭日本公務船驅趕，外交部對此表示，在國際間對「沖之鳥」附近海域法律地位爭議未有定論前，日方應該尊重我國船隻在該海域航行及魚捕等公海自由權益，同時強調將持續透過協商對話，尋求和平解決台日漁業爭端。

除日方公務船驅趕外，我國漁業署昨下午6時左右也發出緊急通知，指日本將派公務船巡邏，呼籲我國漁船應適時避開以免造成不必要損失，此舉則引起當地漁民不滿，認為這樣等於間接承認沖之鳥礁附近海域為日本海域。

對此外交部表示，得知我國5艘漁船於沖之鳥附近海域作業與日本海上保安廳派遣巡邏艦前往「執法」等訊息後，已於第一時間通報漁業署處理，並向日方重申我國對沖之鳥海域立場。

外交部強調，我國政府一向堅持「沖之鳥」附近海域係國際爭議海域，相關爭議應由當事各方依據國際法協商以和平方式解決爭端，未來將持續透過協商對話尋求和平解決之道。