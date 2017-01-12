昔軍公教「繳少領飽」是事實 林萬億：非污名化

國家年金改革委員會副召集人、政務委員林萬億。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-12 21:16

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革引發部份軍公教不滿，年金改革各區座談會幾乎都有軍公教團體號召在場外抗議，國家年金改革委員會副召集人、政務委員林萬億接受媒體專訪時表示，軍公教被形容是「米蟲」確實是種汙名化，但年輕的軍公教人員批評已退休、將退休的軍公教人員「繳的少少，領的飽飽」、「反改革」，某種程度上是事實，不能說是汙名化。

《風傳媒》報導，林萬億在專訪中表示，他推動改革的這段時間內，遭到新竹縣退休校長徐慧芯在內的部份軍公教人員罵很慘，在網路上他被罵到豬狗不如。另外，分區國是會議召開時，外圍抗爭團體甚至刻意阻擋支持改革者進場，林萬億表示，包括公務革新力量聯盟代表林于凱在內的年輕公務人員代表，都對此行為相當不諒解。

林萬億表示，監督年金改革聯盟不斷稱年金改革是「汙名化」軍公教族群，但他質疑「到底是誰污名化誰？」

林萬億解釋，社會學中最早「汙名化」的例子，是毒販子女在校被霸凌，或是精神病患治療後重返社區被鄰居貼上「瘋子」標籤。他認為，軍公教被部分人士稱作「米蟲」，確實構成「汙名化」，但如果是形容軍公教族群在年金制度被過度保障，「『繳得少少，領得飽飽』是陳述事實，形容他們反對改革也是事實。」