| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

馬挨批留債 徐巧芯：柯P有何市政建設受民眾肯定？

2017-01-12  21:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今針對台北市長柯文哲指出，柯除了罵人、牽拖前任市長外，到底有哪些市政建設讓民眾鼓掌？質疑柯別總是指著別人說不是。

《中央社》報導，柯文哲今接受廣播專訪時批評，馬英九留下一大堆舉債給他還，健保費也欠了一大堆，健保欠費判決定讞也不還，質疑馬「說他守法？守法個屁」。

針對柯的發言，馬辦發言人徐巧芯回擊，指全台灣只有柯文哲當了兩年地方首長還一直牽拖前任及前前任市長，她質疑柯除了罵人、牽拖外，有哪些市政建設得到民眾肯定？她也嗆柯別總是用1隻手指頭指著別人不是，卻忘了還有其他4隻正指向自已。像今天這樣如同表演小丑般的言行，只會讓人更看不起。

廣告
  • 針對台北市長柯文哲指馬英九留下一大堆舉債給他還，馬辦發言人徐巧芯質疑柯除了罵人、牽拖前任市長外，到底有哪些市政建設讓民眾鼓掌？（資料照，記者張嘉明攝）

    針對台北市長柯文哲指馬英九留下一大堆舉債給他還，馬辦發言人徐巧芯質疑柯除了罵人、牽拖前任市長外，到底有哪些市政建設讓民眾鼓掌？（資料照，記者張嘉明攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 債務 地方舉債 建設 徐巧芯 柯文哲 舉債 馬英九
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：馬挨批留債 徐巧芯：柯P有何市政建設受民眾肯定？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.