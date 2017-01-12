馬挨批留債 徐巧芯：柯P有何市政建設受民眾肯定？

2017-01-12 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今針對台北市長柯文哲指出，柯除了罵人、牽拖前任市長外，到底有哪些市政建設讓民眾鼓掌？質疑柯別總是指著別人說不是。

《中央社》報導，柯文哲今接受廣播專訪時批評，馬英九留下一大堆舉債給他還，健保費也欠了一大堆，健保欠費判決定讞也不還，質疑馬「說他守法？守法個屁」。

針對柯的發言，馬辦發言人徐巧芯回擊，指全台灣只有柯文哲當了兩年地方首長還一直牽拖前任及前前任市長，她質疑柯除了罵人、牽拖外，有哪些市政建設得到民眾肯定？她也嗆柯別總是用1隻手指頭指著別人不是，卻忘了還有其他4隻正指向自已。像今天這樣如同表演小丑般的言行，只會讓人更看不起。