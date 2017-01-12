繼國民黨後 中投、欣裕台再撤回「預防性不作為訴訟」
2017-01-12 19:34
黨產案有進展，繼國民黨之後，中投兩公司再向台北高等行政法院撤回「預防性不作為訴訟」。（記者楊國文攝）
〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產處理委員會去年10月針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織召開聽證會前夕，國民黨、中投和欣裕台共提出2件「預防性不作為訴訟」，擬藉此保全中投等兩公司資產，繼本月9日國民黨當庭撤回起訴狀後，中投和欣裕台也認為該案已無實益，亦跟著撤回，這已經是黨產案爭訟以來，原告第2件撤回訴訟案。
本月9日上午，台北高等行政法院首度審理國民黨提出的「預防性不作為訴訟」，委任律師張少騰當庭明快撤回此案，他指出，因黨產會已認定中投及欣裕台為附隨組織，並收歸國有，此外也凍結永豐銀資產，這些黨產會的行政處分，國民黨都向行政法院提出停止執行案及本案訴訟，已經沒有必要提這項「預防性不作為訴訟」，因此撤回。黨產會委任律師高涌誠表示，已收到國民黨撤回起訴狀，將告知黨產會。
至於另一件由中投、欣裕台公司合力提出的「預防性不作為訴訟」，台北高等行政法院日前已排定本月16日下午2時50分審理，不過，本月11日中投兩公司主動具狀撤回此案，因此此案訴訟終結。
所謂「預防性不作為訴訟」，是指在行政機關將作成行政處分或其他公權力行為，實際上會對人民權利義務造成影響或變動時，可提出預防性不作為訴訟，要求行政機關停止其行政處分或其他公權力行為，藉此達成保護人民權益目的。
黨產爭議以來，國民黨、中投、欣裕台公司分別聲請8件停止執行案、提起8件本案訴訟共16案，台北高等行政院已陸續裁定7件停止執行案，僅1案仍審理中；本案訴訟方面，國民黨、中投等兩公司分別提出「預防性不作為訴訟」案，因均已主動撤回而結案，尚有6案審理中。
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