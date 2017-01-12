| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新北鋁窗工人墜10樓 命危急救中
 首頁 > 政治

繼國民黨後 中投、欣裕台再撤回「預防性不作為訴訟」

黨產案有進展，繼國民黨之後，中投兩公司再向台北高等行政法院撤回「預防性不作為訴訟」。（記者楊國文攝）

2017-01-12  19:34

〔記者楊國文／台北報導〕行政院黨產處理委員會去年10月針對中投、欣裕台公司是否為國民黨附隨組織召開聽證會前夕，國民黨、中投和欣裕台共提出2件「預防性不作為訴訟」，擬藉此保全中投等兩公司資產，繼本月9日國民黨當庭撤回起訴狀後，中投和欣裕台也認為該案已無實益，亦跟著撤回，這已經是黨產案爭訟以來，原告第2件撤回訴訟案。

本月9日上午，台北高等行政法院首度審理國民黨提出的「預防性不作為訴訟」，委任律師張少騰當庭明快撤回此案，他指出，因黨產會已認定中投及欣裕台為附隨組織，並收歸國有，此外也凍結永豐銀資產，這些黨產會的行政處分，國民黨都向行政法院提出停止執行案及本案訴訟，已經沒有必要提這項「預防性不作為訴訟」，因此撤回。黨產會委任律師高涌誠表示，已收到國民黨撤回起訴狀，將告知黨產會。

至於另一件由中投、欣裕台公司合力提出的「預防性不作為訴訟」，台北高等行政法院日前已排定本月16日下午2時50分審理，不過，本月11日中投兩公司主動具狀撤回此案，因此此案訴訟終結。

所謂「預防性不作為訴訟」，是指在行政機關將作成行政處分或其他公權力行為，實際上會對人民權利義務造成影響或變動時，可提出預防性不作為訴訟，要求行政機關停止其行政處分或其他公權力行為，藉此達成保護人民權益目的。

黨產爭議以來，國民黨、中投、欣裕台公司分別聲請8件停止執行案、提起8件本案訴訟共16案，台北高等行政院已陸續裁定7件停止執行案，僅1案仍審理中；本案訴訟方面，國民黨、中投等兩公司分別提出「預防性不作為訴訟」案，因均已主動撤回而結案，尚有6案審理中。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中投 中投、欣裕台 國民黨 預防性不作為訴訟 黨產會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：繼國民黨後 中投、欣裕台再撤回「預防性不作為訴訟」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.