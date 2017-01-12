高雄輪椅夢公園設施老舊 綠委爭取中央補助改善

2017-01-12 19:18

〔記者蘇福男／橋頭報導〕高雄橋頭竹林公園擁有全台首座身心障礙運動健康園區「輪椅夢公園」，今年9月將舉辦「第1屆高雄國際輪椅網球公開賽」，但園區部分設施老舊，立委邱志偉爭取中央經費補助改善。

橋頭竹林公園網球場原本破損不堪、長期閒置，前年7月經高市身心障礙輪椅網球推廣協會積極爭取，獲得高市工務局養工處、社會局及民代支持，結合民間資源，打造成全台首座身心障礙運動健康園區。

園區提供行動不便者免費租借手搖式自行車，享受騎乘腳踏車樂趣，另有籃球、網球等球類運動，不定期舉辦輪椅網球培訓課程，手搖式自行車高市輕旅行等活動，更廣受身障朋友及家屬喜愛。

邱志偉指出，輪椅夢公園每年各級別網球賽事及輪椅網球賽舉辦逾10場次，已成為高市網球賽事主要舉辦場地，第1屆高雄國際輪椅網球公開賽9月將開打，但球場主體設施老舊、地板鋪面破損、場地下雨會積水、無障礙廁所亟需整建，約需300多萬元經費，將爭取體育署補助改善。