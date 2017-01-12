柯P上任兩年多 財政局：共減債300.67億元
2017-01-12 20:25
〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府財政局指出，繼104年度共計減債166億元，105年度持續增加債務還本，再減債134.67億元，北市債務未償餘額實際數從103年底的1468億元降到1168億元，人均負債也下降到4.3萬元。
財政局指出，台北市長柯文哲上任時，債務未償餘額實際數為1468億餘元，104年及105年陸續執行債務還本預算，並運用運用土地增值稅、契稅、遺贈稅及富邦股利等歲入超收資金增加債務還本，前後共減債300.67億元，人均負債則從5.4萬下降到目前的4.3萬元。
財政局提到，北市府於104年度決算因節省支出達78億餘元，並累積至歲計賸餘，有能力在106年度編列86億元債務還本，加速債務償還。
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