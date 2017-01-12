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北宜直鐵、鐵路高架捷運化 宜蘭副縣長催生

2017-01-12  18:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］國5通車後，為宜蘭帶來大量車潮，造成嚴重交通問題，宜蘭縣副縣長吳澤成說，未來蘇花改通車後，必定會帶來更多車流，建立北宜直鐵及鐵路高架捷運化，才不會讓地方交通大打結；交通部鐵路改建工程局表示，北宜直鐵仍有環評等問題待評估，鐵路高架化規劃案則仍在交通部審查。

雪隧假日必塞，為地方帶來的交通亂象，一直為人詬病，吳澤成今在縣府召開的「因應蘇花改通車各單位交通整備計畫研商會議」中指出，北宜直鐵及鐵路高架捷運化一定要做起來，北宜直鐵可以縮短讓南港到宜蘭間的車程，讓鐵路捷運化，如此才能將長、短途的旅客分流，紓解高速公路塞車亂象。

吳澤成說，北宜直鐵搭配鐵路高架化，除能提升鐵路運輸的競爭力，提升大眾運輸使用率，也能帶動綠色運輸，解決車輛帶來的空氣汙染問題；另外，像台北都會區的捷運系統，總經費8000多億、交通部近期核准的桃園鐵路地下化，總經費也要1000多億，宜蘭的直線鐵路與鐵路高架化各只需要500億，工程規模比起來根本小巫見大巫，交通部應該更加重視。

鐵改局表示，北宜直鐵因為有像環境影響評估、興建效益多少等課題需要評估，待問題都釐清後，交通部才會做出決策，至於鐵路高架化的部分，規劃案縣政府已提出，交通部仍在審查。

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  • 宜蘭縣副縣長吳澤成希望北宜直鐵與宜蘭鐵路高架化一定要建立起來。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣副縣長吳澤成希望北宜直鐵與宜蘭鐵路高架化一定要建立起來。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭縣期盼透過鐵路高架化與北宜直鐵的建立，協助解決地方塞車問題。（資料照，記者游明金攝）

    宜蘭縣期盼透過鐵路高架化與北宜直鐵的建立，協助解決地方塞車問題。（資料照，記者游明金攝）

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