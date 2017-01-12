北宜直鐵、鐵路高架捷運化 宜蘭副縣長催生

2017-01-12 18:51

［記者林敬倫／宜蘭報導］國5通車後，為宜蘭帶來大量車潮，造成嚴重交通問題，宜蘭縣副縣長吳澤成說，未來蘇花改通車後，必定會帶來更多車流，建立北宜直鐵及鐵路高架捷運化，才不會讓地方交通大打結；交通部鐵路改建工程局表示，北宜直鐵仍有環評等問題待評估，鐵路高架化規劃案則仍在交通部審查。

雪隧假日必塞，為地方帶來的交通亂象，一直為人詬病，吳澤成今在縣府召開的「因應蘇花改通車各單位交通整備計畫研商會議」中指出，北宜直鐵及鐵路高架捷運化一定要做起來，北宜直鐵可以縮短讓南港到宜蘭間的車程，讓鐵路捷運化，如此才能將長、短途的旅客分流，紓解高速公路塞車亂象。

吳澤成說，北宜直鐵搭配鐵路高架化，除能提升鐵路運輸的競爭力，提升大眾運輸使用率，也能帶動綠色運輸，解決車輛帶來的空氣汙染問題；另外，像台北都會區的捷運系統，總經費8000多億、交通部近期核准的桃園鐵路地下化，總經費也要1000多億，宜蘭的直線鐵路與鐵路高架化各只需要500億，工程規模比起來根本小巫見大巫，交通部應該更加重視。

鐵改局表示，北宜直鐵因為有像環境影響評估、興建效益多少等課題需要評估，待問題都釐清後，交通部才會做出決策，至於鐵路高架化的部分，規劃案縣政府已提出，交通部仍在審查。