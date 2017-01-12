藍批「台灣共和國總統」 徐永明：患台灣恐懼症

2017-01-12 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統昨日被尼加拉瓜總統奧蒂嘉稱為「台灣共和國」的總統，遭國民黨文傳會副主委洪孟楷召開記者會痛批；時代力量立委徐永明今（12）日在臉書上認為國民黨過度反應，根本是罹患「台灣恐懼症」。

總統蔡英文在尼加拉瓜當地時間10日下午，出席尼國總統奧蒂嘉、副總統穆麗優就職典禮，奧蒂嘉在演說中，向觀眾介紹蔡英文是「來是來自台灣共和國（Republica de Taiwan）總統」。

洪孟楷今日表示，蔡英文是現任的中華民國總統，友邦說出「不倫不類」的「台灣共和國」十分奇怪，並批評蔡英文「假藉友邦之口，操弄國內統、獨議題，非常可惡」。

對此，徐永明表示，國民黨大動作召開記者會，這種過度反應，根本是罹患「台灣恐懼症」。

徐永明還提到，隨著國民黨黨主席之爭白熱化，日前外傳黨主席參選人吳敦義將把「中國國民黨」改為「台灣國民黨」，其辦公室隨即發布聲明、指是嚴重的汙衊和扭曲，此舉同樣也是罹患「台灣恐懼症」。