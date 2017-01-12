| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

林佳龍將參加美國總統就職大典

2017-01-12  18:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）即將在本月20日就職，台灣已組成跨黨派就職典禮代表團，前往美國表達祝賀之意，並由前行政院長游錫堃擔任團長，台中市長林佳龍也將隨行參加，預計16日啟程，23日返台。

市長林佳龍今（12）日在參加環保局二行程機車汰換電動機車加碼補助記者會後接受媒體訪問，對於美國總統當選人川普就職大典，他表示將參加我方代表團，共同前往美國表達祝賀之意。

台灣代表團除團長游錫堃外，還包括游錫堃夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮委童振源、民進黨立委陳亭妃、國民黨立委呂玉玲、柯志恩、林為洲、時代力量立委林昶佐、親民黨立委陳怡潔。

廣告
  • 台中市長林佳龍將隨團參加美國總統就職典禮。（記者黃鐘山攝）

    台中市長林佳龍將隨團參加美國總統就職典禮。（記者黃鐘山攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 川普 美國總統就職
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：林佳龍將參加美國總統就職大典


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.