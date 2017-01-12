前檢察官懈怠職務 監察院今通過彈劾

2017-01-12 18:20

〔記者施曉光／台北報導〕監察院今日通過彈劾前台北地檢署檢察官徐仕瑋，理由是辦案稽延情形嚴重，而且在民國104年3月間將大量偵字及他字案件，交給檢察事務官辦理，嚴重懈怠職務，濫用對於檢察事務官的指揮權限，廢弛職務情節重大。

監察院指出，徐仕瑋辦案存有案件稽延狀況已久，又為了避免辦理育嬰留職停薪時遭到處分，在短短6天之內將大量案件交給檢察事務官辦理，還把檢察事務官所作的書類，轉製成以其名義簽章作成的檢察書類，以提高報結案件數量。

監院認為，依法院組織法第六十六條之三規定，檢察事務官僅被視為「司法警察官」，徐仕瑋的行為有如借「司法警察官」之手，行檢察官自己結案之實，恣意濫用對檢察事務官的指揮權限，而未勤慎執行檢察官職務，影響人民訴訟權益及檢察官形象，違失情節洵屬重大，有懲戒必要。

彈劾案文中指出，徐仕瑋自民國103年1月辦理偵查業務起，至104年3月離職止，這段期間徐仕瑋平均每月未結件數，幾乎為其他檢察官的2倍。