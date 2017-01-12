總統府紅包「8金雞」引話題 呂秋遠：送給不爽的人

2017-01-12 18:15

〔即時新聞／綜合報導〕總統府「自自冉冉」春聯引發爭議，最近推出的紅包袋印了8隻金雞，也被網友惡搞取名為「金雞八」，對此律師呂秋遠開玩笑表示，「這個紅包袋不分藍綠，都會暢銷。送給不爽的人，正是時候。」

有網友發現，總統府紅包袋的「8隻金雞」剛好是台語粗話的諧音，引發話題。對此府方表示，設計圖樣是以「一家人」（大雞小雞）的概念，以公雞、母雞、小雞、米食象徵了完整與和樂，新的一年「大小機（雞）會，源源（圓圓）不斷」之意。

呂秋遠今天下午也在臉書po文提及此事，他笑稱「總統府一定是得罪了新年紅包的文案設計」，並開玩笑表示，「（紅包）送給平常都沒見面，只有在新年才來要紅包的人，也是剛好而已，這個理念應該是設計者的原意。」

他寫道，「紅包袋不分藍綠，都會暢銷。送給不爽的人，正是時候。愛問私事的長輩、不乖的小屁孩、沒有年終獎金的老闆、愛蹺班不認真的員工、想分手的對象、想離婚的伴侶，通通都可以看這裡！」他在自己貼文下方留言，要是他會設計10隻雞，代表「時機」，為何一定要8呢？