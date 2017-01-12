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誰示意葉金川辭職？ 衛福部4官員全部否認

2017-01-12  17:35

〔記者吳亮儀／台北報導〕血液基金會董事長葉金川今天請辭，並在記者會上痛批，是衛福部四名任血液基金會官派董事示意他這麼做，但記者求證四名官員，大家全都否認。

血液基金會四名官派董事分別是衛福部次長蔡森田、主任秘書王宗曦，疾管署長周志浩和食藥署長姜郁美，記者在下午一一詢問所有人，但大家都否認。

蔡森田說，並沒有和葉金川聯絡，他是去年才加入董事會，也還沒參加過會議；姜郁美說，葉金川是她在台北市政府時期的老長官，怎麼可能會要他辭職；王宗曦和周志浩也都否認和葉金川通話或用Line示意要他辭職。

血液基金會主管單位醫事司長石崇良表示，會持續釐清血液基金會的狀況，也成立專案小組調查。

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  • 台灣血液基金會董事長葉金川12日宣布請辭，並表示壓力來自行政院。（記者張嘉明攝）

    台灣血液基金會董事長葉金川12日宣布請辭，並表示壓力來自行政院。（記者張嘉明攝）

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