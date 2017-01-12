我駐奈及利亞辦事處被迫遷移 陸委會對中表不滿

2017-01-12 18:03

〔記者施曉光／台北報導〕針對奈及利亞與中國簽署堅持「一中原則」聯合聲明，以及奈國配合中國要求我駐奈及利亞辦事處摘牌遷移一事，繼外交部表達嚴正抗議與譴責後，陸委會也發表聲明表達強烈不滿，質疑中國口口聲聲強調推動兩岸關係和平發展，卻恰恰背道而馳。

陸委會表示，去年五二０以來，中國持續在國際間操作「一中原則」，以零和思維打壓台灣國際空間，傷害台灣人民感情，對兩岸關係造成極為負面的影響，我方對此無理挑釁作為，表達強烈不滿。

陸委會並呼籲對岸應該客觀務實看待兩岸現狀，尊重中華民國是主權國家的事實，以及正視台灣二千三百萬人民對捍衛國家尊嚴及民主的堅定信念，兩岸唯有務實溝通，才能真正化解分歧