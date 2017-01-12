葉金川指辭職迫於政院壓力 徐國勇：別有被害妄想症

葉金川表示因行政院政治壓力壓迫，辭去血液基金會董事長一職。徐國勇稍早反駁葉金川的說法，強調：「行政院從來沒有打壓過你，不要有被害妄想症。」（圖擷取自行政院開麥啦YouTube直播）

2017-01-12 16:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣血液基金會董事長葉金川今上午對外公布，表示因行政院政治壓力壓迫，辭去血液基金會董事長一職，不過行政院發言人徐國勇召開記者會反駁葉金川的說法，強調：「行政院從來沒有打壓過你，不要有被害妄想症。」

徐國勇表示，葉金川對台灣社會有所貢獻，我們是肯定的，但他今日無緣無故砲打行政院令人遺憾，而去問過行政院的部會首長以及相關人士後，是沒有人去打壓他的。徐國勇提到，是因為鏡周刊登出相關報導，跟行政院完全無關，其中報導內容也寫到檢舉者是「台灣百合正義聯盟」，徐國勇質疑：「這樣他應該去問台灣百合正義聯盟，怎麼會砲打行政院呢？」

談到台灣血液基金會被不當黨產委員會調查一事，徐國勇強調，不當黨產委員會個獨立行使職權的機關，行政院從不會去指示黨產會的行動，若黨產會接到檢舉它必須去調查，然而行政院也不會去干涉其調查行動，而黨產會也對外聲明，強調此事件並非是調查是否為不當黨產的「優先調查項目」。

徐國勇最後也呼籲，全國民眾還是要去捐血，別因為這個事件影響國人捐血的熱情。