要求漁船避開日公務船 國民黨：喪權辱國 莫此為甚

2017-01-12 18:27

〔記者施曉光／台北報導〕針對我國漁船進入沖之鳥海域，竟被漁業署要求「應先避開日公務船」一事，國民黨副主委胡文琦召開記者會表示，蔡政府儼然站在日本立場，公然讓日方欺凌、霸凌台灣漁民，喪權辱國，莫此為甚。

胡文琦表示，相較前朝馬政府時期派出公務船、軍艦護漁，蔡政府這種主動龜縮的立場，簡直有如天壤之別，他要求政府不要欺負自己人很行，卻對日本如此低聲下氣。

他強調，政府原本應該負起保護國民、保護主權的責任，蔡政府卻要求漁民主動退讓，難道接下來會出現類似強迫日本核食進口的立場？

胡文琦表示，全世界都不承認沖之鳥礁是島，不同意日本獨享沖之鳥礁附近二百海浬專屬經濟漁區的權利，唯一默認的只有蔡政府，甚至毫無理由逼使台灣漁船離開沖之鳥礁的公海。