行政院要求辭董座 葉金川：我辭了血就夠嗎？

2017-01-12 16:11

〔記者吳欣恬／台北報導〕血液基金會昨天遭爆為不當黨產，昨天一天血液庫存量大減，董事長葉金川今天出面，表示昨天和衛福部官員溝通，希望盡快展開調查以止血，卻被告知「行政院希望你辭職」。

葉金川今天下午召開記者會，表示對政府作法感到吃驚，痛批政府「用冷血看待熱血事業」。

葉金川指出，昨天晚間眼見血液庫存量因不實傳聞遽減，不希望因不實報導中傷43年的捐血事業，於是向衛福部請示，希望黨產會快來查，有不法就移送，完全配合政府，力求快辦理，「時間在我身上，血每天掉下來」，擔心持續影響下，民眾生命安全會出問題。

結果對方請示半天，傳line向葉表示要打電話給他，電話中，對方直指「行政院希望你辭職」，葉回「我辭職不是代表我有不當嗎？」衛福部4位官員任血液基金會董事，會不知道我們性質？「我辭職就不會缺血嗎？」對方沒回答，葉繼續追問，「要我辭總要有理由吧？因為我是國民黨」，對方回「痾......」。

葉金川痛批，捐血和不當不法兩回事，把國家重要用血機構毀了，為了什麼不知道。

葉金川強調，血液基金會是純民間機構，沒向政府拿錢，一切出發點都是為民眾用血著想。因為血液基金會的董事會要到2月底才開，葉金川在結束近日的既定活動後，下週二起向董事會請假。

葉金川指行政院「用對立對付公益團體」，暗諷既然行政院覺得他辭了血就會夠，希望他辭職之後，回歸正常。葉金川強調，自己辭職是小事，原因要問行政院，「只要讓民眾血足夠，對我來說就值得，沒什麼不好」。

葉說，後續應由副董事長、台大醫學院院長張上淳代理，應能讓社會大眾放心，他也呼籲民眾繼續挽起袖子捐血救並任。

對於接任人選，葉金川希望「比我能幹公正，且沒有黨籍」，他也警告蔡政府，「不要派有黨籍色彩的人來，不然國民黨也會反彈」。葉金川說「血是紅的不是藍的跟綠的，跟政黨無關」，指自己也不可能去燒黨證，十幾年來沒碰過政治議題，這是國家的悲哀。

葉金川也對報導的鏡週刊表達不滿，喊話「最好不要生病，也不要用血，你把它毀了，民眾要用血怎麼辦」。

葉金川說，董事長月薪15萬元，自己上任後主動打折只領9萬元，這個月更計入請假天數，只領6萬元。