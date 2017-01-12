狂轟馬市長留一大堆債 柯P：我還最多
〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午接受寶島新聲主持人鄭弘儀專訪，談到前台北市長馬英九，柯文哲說，馬英九留一大堆債給我們還，健保費也欠，「不要說你守法，守法個屁！」柯還說，馬英九選過兩次市長、兩次總統，請問競選經費跟監察院申報一樣，差額怎麼處理，「賣假啊！」鄭弘儀追問什麼意思？柯說，「清廉個屁！」
談到北市府舉債，柯文哲表示，前市長郝龍斌8年還了200億元，馬英九留一堆債，欠保費也欠、很好笑，「不要說你守法，守法個屁！你做市長，人家國家三審定讞判你敗訴，都不還」，柯還說欠款「我還最多，這是一個文化。」
柯文哲又提到，馬英九以前做國民黨黨主席，但監察院就停擺好久（扁政府時代國親杯葛監察委員出缺），這種人完全沒有法治概念，柯又說一次「中華民國監察院今天停擺好幾年，這種人完全沒有法治概念」、「你哪有什麼法律概念？」監察院關幾年、沒運作，「你（馬）做總統就可以控制監委提名、你想怎樣就怎樣。」
談到美河市案中馬英九要負什麼責任？柯文哲說，他不曉得，反正就是收攤子、不曉得怎麼收；柯說，批評人家、講人壞話，不會讓自己更好，但仍忍不住抱怨「很假」，柯文哲又舉例，每次遇到藍營他都會說，馬英九選過兩次市長、兩次總統，請問競選經費跟監察院報得一樣嗎？差額怎麼處理？賣假。
鄭弘儀追問什麼意思？柯文哲起初還說，「算了、算了，要在這公開場合說」，未料，柯文哲又冒出一句，「清廉個屁！」請問那差額怎麼處理？大家心裡有數。
鄭弘儀問柯文哲「你不知道他選舉經費真實數字？」柯文哲回說，大家心裡有數，不可能花那樣。鄭弘儀表示，印象中馬第一次選總統花6億元比總統蔡英文還少。
不過，鄭弘儀也問柯文哲是否相信蔡英文競選經費申報7億元？柯文哲淡淡說「不只」，接著岔開話題指自己很誠實向監察院申報競選經費，但選舉發現連勝文競選經費跟他一樣，令他「當場吐血」、怎麼會服氣！鄭弘儀追問柯「你怎麼知道人家花多少錢？」柯說，只要智商超過70，你就知道，這是問題嗎？
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