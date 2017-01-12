指辭職受政院壓迫 葉金川：血是紅的不是藍或綠

2017-01-12 15:54

〔即時新聞／綜合報導〕台灣血液基金會董事長葉金川今日上午對外公布，表示因為行政院政治壓力壓迫，辭去血液基金會董事長一職，今日下午他則出面表示，未來董事長將由副董事長張上淳代理。

綜合媒體報導，葉金川今日下午召開表示，這個基金會是慈善基金會，是大家的財產，那怎麼會把它變成國民黨的附隨組織？隨後強調：「血是紅的不是藍的也不是綠的，這個和政黨完全無關，我也退不了黨，不可能去燒黨證，我也不知道怎麼辦，我10幾年來沒有碰過政治議題，會這樣是國家的悲哀。」

昨日週刊爆出血液基金會遭人向不當黨產委員會檢舉一事，引發喧然大波，血液安全存量一天內驟降5000多袋，葉金川表示他是在行政院要求之下辭職，壓力來自行政院，更質疑：「我辭職血就夠嗎？」而未來董事長職位將由副董事長張上淳代理。