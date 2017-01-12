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遭疑走回「金援外交」老路 總統府斥「硬扣帽子是外行」

2017-01-12  16:50

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統剛抵瓜地馬拉不久，瓜國總統莫拉萊斯兩度開口要援助，盼台灣能協助9號公路拓寬改善工程，我方也同意，且會分階段磋商協助。不過卻引發外界質疑，此舉有違「踏實外交」的精神。對此，總統府發言人黃重諺表示，雙方是落實踏實外交、互惠互利的精神，扣上金援外交的帽子是外行。

《東森新聞雲》報導，外界質疑此舉有違「踏實外交」精神，也擔憂是否會走回「金援外交」的老路。對此，黃重諺表示，兩國間不只是協助，也是好夥伴，「雙方是落實踏實外交、互惠互利的基本原則」。針對未來合作方式，黃重諺表示，目前工程第四階段都還沒有譜，可以繼續洽談，主要是朝願意提供協助發展，但仍須進一步討論。

黃重諺解釋，道路施作廠商是台灣的工程單位，每筆工程預算也都會經國會通過，依法編列。他也指出，CA-9號公路過去分成3階段進行，第一階段是2006年3月至2008年1月，預算達1700萬美元；第二期是2010年至2013年，預算達4000萬美元；2016年進行到第三階段，約莫5000萬美元，除增進國內廠商國際營造經驗，還可以讓瓜國人民有感台灣的高品質技術。

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  • 針對瓜國總統莫拉萊斯兩度開口要援助，遭質疑走回金援外交老路一事，黃重諺表示，扣上金援外交的帽子是外行。（資料照）

    針對瓜國總統莫拉萊斯兩度開口要援助，遭質疑走回金援外交老路一事，黃重諺表示，扣上金援外交的帽子是外行。（資料照）

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相關關鍵字： 瓜地馬拉 莫拉萊斯 蔡英文 踏實外交 金援外交 黃重諺
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