323位後備軍人晉任暨幹部 表揚獲肯定

「106年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」在神岡區圳堵營區陸軍58砲指部舉行。（圖由市府提供）

2017-01-12 16:57

〔記者歐素美／台中報導〕「106年後備軍人晉任暨幹部表揚活動」今天在神岡區圳堵營區陸軍58砲指部舉行，台中市副市長張光瑤代表市府前往祝賀，感謝後備役國軍官兵、各區輔導中心幹部的付出，不但是國家戰備的重要基礎，也對市府各項災害防救有很大幫助。

這項表揚活動由國防部副部長鄭德美頒發榮譽徽、榮譽狀、獎座給120位晉任的後備軍人及203位接受表揚的幹部。除副市長張光瑤、民政局長蔡世寅，台中市後備指揮部指揮官黃之溪、市議員陳本添也出席。

國防部副部長鄭德美肯定台中市後備軍人長期支持國防事務、協助各種災害防救及社會公益活動，強調國家安全有賴於全體軍人共同付出，期許未來後備軍人持續支持國軍，共同服務社會、造福鄉里。

張光瑤表示，「軍民合作」是社會安定的力量，期盼後備軍人能以支持國防、服務鄉里的理念，為國家的永續發展，貢獻心力。

台中市後備指揮部表示，國防事務正面臨轉型階段，如推動國防自主、募兵制人才招募等，未來將持續與後備夥伴共同為國家的永續發展努力。