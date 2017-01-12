賴神出征北市？ 柯P：賴清德想的是2020

2017-01-12 15:07

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午接受寶島新聲主持人鄭弘儀專訪，談2018市長選舉，鄭弘儀向柯文哲探聽台南市長賴清德是否會參選北市長？柯文哲說，「我聽起來是不會來」，接著開始語塞說「賴清德想的是2020」；鄭弘儀追問選總統？柯以台語回說，「你知影（知道）就好、盡在不言中；人家想的不是我們這個level（程度）。」

談到賴清德個性？柯文哲表示，「賴清德是很拘謹的人」，跟賴講話，賴穿西裝、打領帶正襟危坐、話不容講開，「他（賴）很嚴肅，我凍未條」；前三分鐘這樣就算了，賴清德講三個鐘頭還是這個姿勢，「他這個人很拘謹、都很正經，我沒辦法！」柯說，曾去過台南跟賴清德「講一晚」，有一次去葉菊蘭家也遇到。