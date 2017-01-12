綠委邀參戰變「郝芯韓吳柱」徐巧芯：選後讓你笑不出
2017-01-12 15:28
洪秀柱、郝龍斌、吳敦義先後表明角逐國民黨主席，被網友酸是「好無助」（郝吳柱）。（本報後製圖）
〔即時新聞／綜合報導〕洪秀柱、郝龍斌、吳敦義先後表明角逐國民黨主席，被網友酸是「郝吳柱」（好無助），台北市農產運銷公司總經理韓國瑜今也宣布要投入選舉，民進黨立委林俊憲則向馬英九辦公室發言人徐巧芯喊話，應該也要加入戰局。
林俊憲今天上午在臉書上表示，韓國瑜參戰，再加上原先的「郝吳柱」組合，「徐巧芯，就差妳了！」他搞笑說，「讓國民黨這次的黨主席選舉『郝芯韓吳柱（好心寒無助）』吧！」
根據《聯合影音》報導，徐巧芯說，她沒有參選資格，這樣的KUSO大家看看、笑笑就好，不過，她也強調，國民黨一定要爭氣，選完黨主席後要團結起來，讓民進黨委員笑不出來。
林俊憲則向馬英九辦公室發言人徐巧芯喊話，應該也要加入戰局。（資料照，記者廖振輝攝）
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