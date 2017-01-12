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綠委蔡適應：奈國向中國索兩百億美金貸款

2017-01-12  15:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕奈及利亞傳因遭中國施壓，要求我國代表處遷出該國首都阿布加（Abuja）。民進黨立委蔡適應稍早受訪時指出，根據他側面了解，此次王毅訪奈國，雙方已達成共識，包括簽訂兩百億美元「特定援助貸款」，及中國繼續支持奈國擔任聯合國安理會非常任理事國，為此奈國才將台灣議題重新炒作，成為做大得利者。

蔡適應表示，連跟台灣沒有外交關係的奈國，中國還要花兩百億特殊金援，可以看到中國的「凱子外交」花多少重本，

蔡適應也提醒，外交部應密切注意，中國是否會採取相同金援手段，接觸我在非洲兩邦交國史瓦濟蘭及布吉納法索。

他也指出，中國對奈國「特定援助貸款」並非直接金援給奈國政府，而是經中國政府專案同意後，給奈國投資的特定企業，質疑這可能是中國在海外洗錢的作法。

蔡適應也出示僑胞提供的奈國內部外交部文件，內容包括「重申奈國一個中國立場」、「台灣為中國領土不可分割的一部分」、「中華民國（台灣）一詞不宜作為官方使用」、「政府官員前往台灣須事前得到聯邦政府祕書處批准」等。他並指出，根據僑民回報，在去年12月30號以前，我方中華民國駐奈及利亞商務代表團招牌就被要求撤下，不是今年才發生的事。

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  • 民進黨立委蔡適應12日召開記者會，出示據稱為僑胞所提供文件。該份奈及利亞聯邦政府秘書署名的「奈中關係－重申奈及利亞一中政策」文書。強調要重新檢視台、奈雙方貿易關係。（記者羅沛德攝）

    民進黨立委蔡適應12日召開記者會，出示據稱為僑胞所提供文件。該份奈及利亞聯邦政府秘書署名的「奈中關係－重申奈及利亞一中政策」文書。強調要重新檢視台、奈雙方貿易關係。（記者羅沛德攝）

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