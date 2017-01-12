瓜地馬拉總統全天陪同蔡英文 府：看得出重視邦交

蔡英文總統與瓜地馬拉總統莫拉雷斯舉行會談，隨後莫拉雷斯整天陪同蔡英文的行程。（記者蘇永耀攝）

2017-01-12 14:50

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前啟程，展開拜訪中美洲友邦的「英捷專案」，抵達瓜地馬拉時，該國總統莫拉雷斯不僅以國宴款待小英，還全程陪著蔡英文走訪安地瓜古城。國安會副秘書長曾厚仁認為，莫拉雷斯全天陪伴的行為，看得出來對於台灣與瓜地馬拉的邦交十分重視。

據《中央社》報導，蔡英文飛抵瓜地馬拉時，莫拉雷斯即以隆重軍禮迎接，在國宴餐敘之後，到了下午更親自為小英導覽安地瓜古城。

安地瓜古城被聯合國教科文組織認定是「世界人類文化遺產」，蔡英文參觀時期待兩國能有進一步的觀光交流，莫拉雷斯則為蔡英文介紹安地瓜特有的風景，一路導覽了前總督府，並一起欣賞民俗演出。