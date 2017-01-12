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自許能團結黨內 吳敦義：「那一個人」讓人畏懼

2017-01-12  14:35

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統吳敦義9日宣布參選國民黨主席，他認為自己不一定能贏過現任黨主席洪秀柱或副主席郝龍斌，但他絕對是能夠團結國民黨的人選。他今日接受媒體專訪時，開口就直指「那一個人的黨中央」所遵行的路線，讓藍委們感到畏懼，所以黨內35名立委和黨中央根本無法交流。

據《聯合報》報導，吳敦義說，自己肯定可以團結國民黨，是讓藍營重新振作的人選。他希望黃復興黨部看清楚這一點，他就有信心，但是否能得到黃復興黨員的支持，他沒有什麼把握，一切「只有看相知相惜的程度決定」。但他決定賭下去，因為「只有浴火才能再出發」。

洪秀柱聞言後對此表示，吳敦義所指那令人畏懼的「路線」，不知道是指總統蔡英文的路線讓人畏懼，還是2016年9月4日國民黨全代會上所同意的路線讓人害怕？她強調，如果吳敦義指是黨內的路線，那麼黨中央會派遣專員向吳敦義說明。

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  • 前副總統吳敦義日前宣布參選中國國民黨主席，他今（12）日表示，「那一個人的黨中央」所走的路線讓人畏懼。（資料照，記者簡榮豐攝）

    前副總統吳敦義日前宣布參選中國國民黨主席，他今（12）日表示，「那一個人的黨中央」所走的路線讓人畏懼。（資料照，記者簡榮豐攝）

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