| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

瓜國開口要經援 王定宇：確實有助瓜國人民才會執行

2017-01-12  14:42

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統訪問瓜地馬拉，剛抵達不到1小時，瓜國總統莫拉萊斯在軍禮儀式上，即開口要援助，期盼台灣能協助CA-9號公路拓寬改善工程。對此，民進黨立委王定宇緩頰，「每個國家有不同處理問題的文化、方式，只要是對瓜國人有幫助，政府都會提供協助」。

綜合媒體報導，莫拉萊斯在軍禮儀式致詞時提到，希望台灣繼續援助CA-9號公路第4期工程，隨後在雙邊會談時又重提這件事，小英總統也承諾，後續工程將一本初衷，分階段協助，由我國駐瓜大使館、瓜國政府單位磋商後，適當時間會產生合作計劃。但莫拉萊斯的行徑仍引發諸多批評，因為蔡總統才剛落地、停留不到1小時，他隨即「開口要援助」。

對此，王定宇回應，「每個國家有不同處理問題的文化、方式，只要是對瓜國人有幫助，政府都會提供協助」，他也解釋，「這與過去的金援外交不同，現在會先看對方的計劃、內容，是否真正對當地及人民有幫助，才會進一步執行」，至於要如何落實，王定宇則建議，可以透過互惠方式，「讓台灣產業界進入援助，或是協助執行，讓國內產業界能夠去邦交國建立關係」。

廣告
  • 蔡英文總統訪問瓜地馬拉，剛抵達不到1小時，瓜國總統莫拉萊斯在軍禮儀式上，即開口要援助，期盼台灣能協助CA-9號公路拓寬改善工程。（中央社）

    蔡英文總統訪問瓜地馬拉，剛抵達不到1小時，瓜國總統莫拉萊斯在軍禮儀式上，即開口要援助，期盼台灣能協助CA-9號公路拓寬改善工程。（中央社）

  • 針對瓜國總統莫拉萊斯開口要援助一事，王定宇解釋，「與過去的金援外交不同，現在會先看對方的計劃、內容，是否真正對當地及人民有幫助，才會進一步執行」。（資料照，記者王捷攝）

    針對瓜國總統莫拉萊斯開口要援助一事，王定宇解釋，「與過去的金援外交不同，現在會先看對方的計劃、內容，是否真正對當地及人民有幫助，才會進一步執行」。（資料照，記者王捷攝）

  • 針對瓜國總統莫拉萊斯開口要援助一事，王定宇表示，每個國家有不同處理問題的文化、方式，只要是對瓜國人有幫助，政府都會提供協助。（圖擷取自王定宇臉書粉絲專頁）

    針對瓜國總統莫拉萊斯開口要援助一事，王定宇表示，每個國家有不同處理問題的文化、方式，只要是對瓜國人有幫助，政府都會提供協助。（圖擷取自王定宇臉書粉絲專頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 王定宇 瓜地馬拉 莫拉萊斯 蔡英文
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：瓜國開口要經援 王定宇：確實有助瓜國人民才會執行


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.