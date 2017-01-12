瓜國開口要經援 王定宇：確實有助瓜國人民才會執行
2017-01-12 14:42
〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文總統訪問瓜地馬拉，剛抵達不到1小時，瓜國總統莫拉萊斯在軍禮儀式上，即開口要援助，期盼台灣能協助CA-9號公路拓寬改善工程。對此，民進黨立委王定宇緩頰，「每個國家有不同處理問題的文化、方式，只要是對瓜國人有幫助，政府都會提供協助」。
綜合媒體報導，莫拉萊斯在軍禮儀式致詞時提到，希望台灣繼續援助CA-9號公路第4期工程，隨後在雙邊會談時又重提這件事，小英總統也承諾，後續工程將一本初衷，分階段協助，由我國駐瓜大使館、瓜國政府單位磋商後，適當時間會產生合作計劃。但莫拉萊斯的行徑仍引發諸多批評，因為蔡總統才剛落地、停留不到1小時，他隨即「開口要援助」。
對此，王定宇回應，「每個國家有不同處理問題的文化、方式，只要是對瓜國人有幫助，政府都會提供協助」，他也解釋，「這與過去的金援外交不同，現在會先看對方的計劃、內容，是否真正對當地及人民有幫助，才會進一步執行」，至於要如何落實，王定宇則建議，可以透過互惠方式，「讓台灣產業界進入援助，或是協助執行，讓國內產業界能夠去邦交國建立關係」。
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