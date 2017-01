奈國文書重申一中 聲稱重新檢視台、奈貿易關係

立委蔡適應於臉書出示據稱為僑胞所提供文件。該份奈及利亞聯邦政府秘書署名的「奈中關係-重申奈及利亞一中政策」文書。強調要重新檢視台、奈雙方貿易關係。(資料照,記者簡榮豐攝)

2017-01-12 14:04

〔記者鄭鴻達/台北報導〕民進黨立委蔡適應於臉書出示據稱為僑胞所提供文件。該份奈及利亞聯邦政府秘書署名的「奈中關係-重申奈及利亞一中政策」文書,除重申「北京為中國唯一代表、台灣為中國不可分割之領土」立場外,更稱要重新檢視台、奈雙方貿易關係之備忘錄。

該份奈國聯邦政府文書指出,為強化奈國與中國雙邊關係的努力,重申奈及利亞的一中政策定位相當迫切,而奈國政府承認北京依舊為唯一代表中國之政府,台灣更是中國不可分割之領土,並強調奈及利亞聯邦不承認台灣唯一獨立地區。

文件也指出,未來「Republic of China(Taiwan)中華民國(台灣)」一詞,未來不能出現在該國官方通訊及宣言中,且所有赴台灣的官方、私人行程皆須要獲得聯邦政府秘書的批准,且聯邦政府正在重新檢視與我貿易關係之備忘錄,相關結果近期將告知。

奈國重申一中政策之文件原文、翻譯

NIGERIA-CHINA RELATIONS:

REAFFRIMING NIGERIA'S "ONE CHINA" POLICY

As part of Government's drive to strengthen and deepen bilateral relations with China, it has become imperative to reaffirm Nigeria's position on the "One China" Policy. For clarity, the Federal Government recognises that Beijing remains the only seat of Government representing the whole of China and Taiwan is an inalienable part of its territory. In effect, the Federal Government does not recognise Taiwan as an independent territory.

2.Consequently, Mr President has direct that:

i. The tern "Republic of China (Taiwan)" shall not be used in official communications and pronouncements; and

ii. All official and private trips by Government officials to Taiwan must be cleared with the Secretary to the Government of the Federation (SGF).

3.Government is also reviewing the Memorandum of Understanding (MOU) on Trade Relations between Nigeria and Taiwan, and its outcome will be communicated in due course. In the meanwhile, all Ministries, Departments and Agencies (MDAs) are enjoined to bring the contents of this circular to the notice of all concerned for immediate compliance.

Engr. Babachir David Lawal

Secretary to the Government of the Federation

●奈及利亞、中國關係-重申奈及利亞一中政策

為強化及深化政府對中國雙邊關係之努力,重申奈及利亞對一中政策的定位相當迫切。為更加明確,聯邦政府承認北京仍舊是中國唯一代表之政府,而台灣更是中國不可分割的領土,實際上,聯邦政府不承認台灣為一獨立地區。

因此,總統指示如下: 中華民國(台灣)一詞,不應在官方通訊及宣言中使用,所有奈及利亞赴台灣的官方及私人行程,須獲得聯邦政府秘書辦公室(SGF)批准。

政府正重新檢視奈、台貿易關係備忘錄,其結果將適時告知。同時,本通告內容,所有相關政府部門單位應立即遵守。

聯邦政府秘書 Engr. Babachir David Lawal