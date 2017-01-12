奈國文書重申一中 聲稱重新檢視台、奈貿易關係
立委蔡適應於臉書出示據稱為僑胞所提供文件。該份奈及利亞聯邦政府秘書署名的「奈中關係－重申奈及利亞一中政策」文書。強調要重新檢視台、奈雙方貿易關係。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕民進黨立委蔡適應於臉書出示據稱為僑胞所提供文件。該份奈及利亞聯邦政府秘書署名的「奈中關係－重申奈及利亞一中政策」文書，除重申「北京為中國唯一代表、台灣為中國不可分割之領土」立場外，更稱要重新檢視台、奈雙方貿易關係之備忘錄。
該份奈國聯邦政府文書指出，為強化奈國與中國雙邊關係的努力，重申奈及利亞的一中政策定位相當迫切，而奈國政府承認北京依舊為唯一代表中國之政府，台灣更是中國不可分割之領土，並強調奈及利亞聯邦不承認台灣唯一獨立地區。
文件也指出，未來「Republic of China（Taiwan）中華民國（台灣）」一詞，未來不能出現在該國官方通訊及宣言中，且所有赴台灣的官方、私人行程皆須要獲得聯邦政府秘書的批准，且聯邦政府正在重新檢視與我貿易關係之備忘錄，相關結果近期將告知。
奈國重申一中政策之文件原文、翻譯
NIGERIA-CHINA RELATIONS:
REAFFRIMING NIGERIA'S "ONE CHINA" POLICY
As part of Government's drive to strengthen and deepen bilateral relations with China, it has become imperative to reaffirm Nigeria's position on the "One China" Policy. For clarity, the Federal Government recognises that Beijing remains the only seat of Government representing the whole of China and Taiwan is an inalienable part of its territory. In effect, the Federal Government does not recognise Taiwan as an independent territory.
2.Consequently, Mr President has direct that:
i. The tern "Republic of China （Taiwan）" shall not be used in official communications and pronouncements; and
ii. All official and private trips by Government officials to Taiwan must be cleared with the Secretary to the Government of the Federation （SGF）.
3.Government is also reviewing the Memorandum of Understanding （MOU） on Trade Relations between Nigeria and Taiwan, and its outcome will be communicated in due course. In the meanwhile, all Ministries, Departments and Agencies （MDAs） are enjoined to bring the contents of this circular to the notice of all concerned for immediate compliance.
Engr. Babachir David Lawal
Secretary to the Government of the Federation
●奈及利亞、中國關係－重申奈及利亞一中政策
為強化及深化政府對中國雙邊關係之努力，重申奈及利亞對一中政策的定位相當迫切。為更加明確，聯邦政府承認北京仍舊是中國唯一代表之政府，而台灣更是中國不可分割的領土，實際上，聯邦政府不承認台灣為一獨立地區。
因此，總統指示如下： 中華民國（台灣）一詞，不應在官方通訊及宣言中使用，所有奈及利亞赴台灣的官方及私人行程，須獲得聯邦政府秘書辦公室（SGF）批准。
政府正重新檢視奈、台貿易關係備忘錄，其結果將適時告知。同時，本通告內容，所有相關政府部門單位應立即遵守。
聯邦政府秘書 Engr. Babachir David Lawal
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 女星稱遼寧艦「保護我們」 綠委批：智商很低
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 韓國瑜選黨主席又號召怠工 梁文傑：干擾辦案
- 智庫變色！台經院人馬大換血 藍營大舉進駐
- 郝龍斌選黨主席 「首要任務拿下雙北！」
- 美準國務卿：必須重申台灣關係法與六項保證
- 中客不來有差嗎？外資飯店大舉加碼台灣
- 《川普內閣參院聽證會》國務卿提勒森︰俄具危險性
- 韓國瑜辭北農 董事會通過才算數
- 銷往中國牟暴利 聯合國點名台灣盜龜王國
- 花蓮凌晨追撞車禍6傷 1女無呼吸心跳
- 覆鼎金殯葬違建 強力拆除
- 屏縣教師會 抗議年金改革不公
- NBA》哈登連兩場40分大三元 史上第4人
- 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
- 火車撞騎士肢體分離 台鐵民雄段一度停擺
- 一起甩肥油！竹市萬人 減重達16噸
- 趕著滅雞寮火警 北市義消自撞燈桿身亡
- 【挑對掃除工具】 省錢節能+
- 洪雅書房有囍 推在地幸福12味
- 銀行熱賣保本商品引糾紛 金管會：若不當銷售將查核
- NBA》麥康諾轉身跳投絕殺 七六人氣走尼克
- 自由廣場》國民黨威脅學童安全 談中央政府總預算案
- 台中天津路年貨大街明開跑 封路交管看這裡
- 中竄改歷史稱抗戰14年 專家：凸顯賣國真相
- 準國安顧問弗林 重提美國優越論
- 拳王梅威瑟願與UFC冠軍對戰 條件是30億出場費
- 紅髮艾德臉上新疤 竟是公主傷的
- 機車好行 兩車道內線不再禁行
- MLB》44年前的今天 王建民的救星誕生了
- 警方防搶演練 先貼「這個」免誤會
- NBA》魏少繳大三元斬灰熊 只剩5隊沒成他刷數據苦主
- 崇蘭昌黎殿不拜韓愈 新廟續奉三山國王
- 擔心保護主義危及復甦 世銀下修全球經濟成長
- 化石園區動土 賴清德：建立本土歷史的認同
- 黃子佼急娶孟耿如 過年得先拜見這位
- 搶「雞」利！雞年套幣開賣 湧現排隊人龍
- 187INC供養音樂 經營副業各自精采
- 勞倫斯世界體育獎 最佳男運動員6搶1
- 印度女天天嘔吐 手術後肚裡取出150條活蟲
- 男疑在車內燒炭自殺 被發現已有屍斑
- 共軍第二航艦2020年服役 我研製增程雄三反制
- T-BIKE進駐灣裡 萬年公園設站
- 不甩小股東 興航火速通過解散、下市、資遣
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No issues are off limits: MAC Minister Chang
標題：奈國文書重申一中 聲稱重新檢視台、奈貿易關係
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email