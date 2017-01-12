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吳敦義參選國民黨主席 張顯耀任辦公室執行長

2017-01-12  13:55

〔記者施曉光／台北報導〕表態參選國民黨主席的前副總統吳敦義，其競選團隊已大致成形，設於與卸任副總統辦公室同棟大樓的競選辦公室，最近也將進行裝潢，辦公室執行長為前陸委會副主委張顯耀，至於其他團隊幹部雖已確定，但吳辦發言人林火旺今日表示，這些人目前仍不願意曝光，將另擇時機對外說明。

對於競爭對手郝龍斌指稱，未來黨主席應該只能扮演2020大選「抬轎人」角色的說法，林火旺質疑郝龍斌的說法不太一致，他說，如果擔任黨主席的目的，是要為黨找到最強的人選，贏回2020大選，郝龍斌又排除自己參選的可能性，那就代表郝不是最優秀的，這也讓人懷疑郝所能找到的人選，是否會是最優秀。

林火旺強調，吳敦義的立場是，如果為了讓國民黨能贏回政權，不排除參選2020，這不代表就一定是自己參選，在邏輯上這才應該比較通。

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  • 前副總統吳敦義已表態參選國民黨主席，由前陸委會副主委張顯耀（見圖）出任競選辦公室執行長。（資料照，記者洪定宏攝）

    前副總統吳敦義已表態參選國民黨主席，由前陸委會副主委張顯耀（見圖）出任競選辦公室執行長。（資料照，記者洪定宏攝）

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