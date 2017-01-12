批評雄三飛彈 邱毅：連漁船都打不沈

前立委邱毅昨日批評，政府將雄三飛彈稱作是「航母殺手」，卻連漁船都打不沈。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-12 14:03

〔即時新聞／綜合報導〕中共遼寧艦航空母艦編隊，昨日上午7時駛進台灣海峽，今日上午6時30分駛離台灣海峽北返。今年中科院就將對自力研發天弓、天劍與雄風系列性能提升的「新三彈」，被喻為「航母殺手」，疑似要對付中共的航母。前立委邱毅昨日批評，有人將雄三飛彈稱作是「航母殺手」，卻連漁船都打不沈。

邱毅昨日在臉書上表示，雄三飛彈連漁船都打不沈，卻吹牛是「航母殺手」的反艦導彈。此次總統蔡英文出訪中美洲，遼寧艦航母編隊進入台灣海峽，還好是在海峽中缐以西通過，否則雄三飛彈的吹牛皮就得破了。

邱毅說，遼寧艦航母編隊經台灣海峽返航，綠營立委強自鎮定地表示「不怕」、「嚇唬不了人」。其實遼寧艦根本沒過中線，沒有進入防空識別區域。「倒是綠營那些不敢當兵的孬種，自個兒杯弓蛇影被嚇得魂不附體，還夜半吹口哨，說些狠話來壯膽，也算是被遼寧艦激盪出來的另類笑話吧！」