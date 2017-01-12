本報系董事長吳阿明辭世 林全表哀悼

2017-01-12 13:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕本報系董事長吳阿明辭世，行政院長林全今天在臉書貼文表示，令人感到萬般不捨，感念他對於台灣報業的努力奉獻，並向吳董事長家屬表達哀悼之意。

本報系董事長吳阿明先生，於2017年1月8日上午在家中安詳離世，壽終正寢，享高壽93歲。董事長一生淡泊豁達，生前即預寫遺言叮囑，身後不發訃文、不辦告別式，並敬謝奠儀與任何祭品。家屬遵其遺願，業在11日中午銜哀完成火化儀式，奉進祖塔安厝。