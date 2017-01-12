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中央總預算協商 光刪減原則都沒共識

立法院政黨協商106年中央總預算案，上午連通案刪減原則都沒共識。圖為立法院長蘇嘉全。（記者羅沛德攝）

2017-01-12  13:03

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團今協商106年度中央政府總預算案。但光是通案刪減原則都尚未達成共識，僅留初步結論，明日再做討論。

立法院朝野黨團共對106年度中央政府總預算提出近5千案，立法院長蘇嘉全原期待各部會在盡力溝通下，能於今日刪至千案。立法院民進黨團總召柯建銘表示，現在已刪至剩2千餘案，只要決定出通案刪減原則，一大半的提案都可撤銷，希望能留19、20日兩天的院會進行表決，尊重各黨團就各自的政治立場進行表態；但每天大約只能表決2百案，會把提案數刪至可處理的程度再處理。

柯建銘在協商時拋出210億元的總預算刪減數。國民黨團總召廖國棟坦言，現在雖已刪至2千餘案，距離1千案還有很大距離；但提案是委員的權力，不應被訕笑或嘲諷，並點名批判公督盟對國民黨團進行抹黑。

主計長朱澤民希望，總預算刪減數可以在200億元以內。

不過在討論委辦費的減列數時，民進黨團希望減列4%，國民黨團首席副書記長王育敏質疑，過去幾年都是10%。柯建銘表示，過去曾刪到20%，後來發現確實影響政府運作，現在的預算數都已減編了，最多就是刪5%。蘇嘉全則一度想讓步到6%，經柯堅持後，暫定為5.5%。

其他的用途別項目，也在朝野差距後，暫定刪減幅度。包括軍事設備、房屋建築、辦公器具及機械養護費刪4.5%，赴中旅費刪10%、出國旅費刪5%，設備及投資刪5%，對國內團體與政府機關間補助刪5%，對地方政府補助刪4%。

至於專案刪減項目，民進黨團要求依照年終慰問金標準，刪減三節慰問金2.2億元；但時代力量黨團認為按月支領2.5萬元以下的，若是擇領月退者，未必是弱勢，要求人事總數還原成總額再做討論。

蘇嘉全最後裁示，請人事總處下午結算相關數據，明日再就預算通案原則進行討論。

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  • 立法院政黨協商106年中央總預算案，上午連通案刪減原則都沒共識。圖為民進黨總召柯建銘。（記者羅沛德攝）

    立法院政黨協商106年中央總預算案，上午連通案刪減原則都沒共識。圖為民進黨總召柯建銘。（記者羅沛德攝）

  • 立法院政黨協商106年中央總預算案，上午連通案刪減原則都沒共識。圖議事人員搬資料進協商議場。（記者羅沛德攝）

    立法院政黨協商106年中央總預算案，上午連通案刪減原則都沒共識。圖議事人員搬資料進協商議場。（記者羅沛德攝）

  • 立法院政黨協商106年中央總預算案，上午連通案刪減原則都沒共識。圖議事人員搬資料進協商議場。（記者羅沛德攝）

    立法院政黨協商106年中央總預算案，上午連通案刪減原則都沒共識。圖議事人員搬資料進協商議場。（記者羅沛德攝）

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