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奈國趕我辦事處 蔡適應：沒在一起也能分手？

2017-01-12  12:58

〔記者鄭鴻達／台北報導〕奈及利亞近日傳因遭中國施壓，要求我國代表處遷出該國首都阿布加（Abuja）。民進黨立委蔡適應出示僑胞提供的文件表示，「沒在一起也能宣布分手？」並強調，中國無厘頭的手段對兩岸關係沒助益，也有失大國風範，外交部應有更積極的作為。

就在總統蔡英文出訪之際，奈及利亞聯邦共和國（Federal Republic of Nigeria）外交部長歐葉馬（Geoffrey Onyeama）協同中國外長王毅召開記者會，表示永不承認台灣是一個國家，基於「一中原則」，會中止所有與台灣的「國與國關係」，並要求我代表處遷出阿布加。

蔡適應於臉書上質疑，「（台灣與奈及利亞）沒有在一起，也能宣布分手？」，並強調中國用這種「無厘頭」的手段，對改善兩岸關係一點助益也沒有，也有失大國風範，

蔡適應出示一份僑胞提供的奈國文件，指此事早在上週就有紙本的文件出來，並表示中國手段雖無厘頭，但外交部還是要留意此事，外交部應該有更積極的作為，以平衡中國的國際宣傳。

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  • 針對奈及利亞近日傳因遭中國施壓，要求我國代表處遷出該國首都阿布加（Abuja）一事，民進黨立委蔡適應在臉書po文質疑，「沒在一起也能宣布分手」？（資料照，記者張嘉明攝）

    針對奈及利亞近日傳因遭中國施壓，要求我國代表處遷出該國首都阿布加（Abuja）一事，民進黨立委蔡適應在臉書po文質疑，「沒在一起也能宣布分手」？（資料照，記者張嘉明攝）

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