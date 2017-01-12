郝龍斌：泛藍支持郭台銘選總統

2017-01-12 12:43

［記者簡惠茹／宜蘭報導］今早國民黨副主席郝龍斌接受廣播訪問時，提到鴻海集團董事長郭台銘最有機會選上2020總統，郝龍斌到宜蘭三清宮參拜時解釋說，目前看起來一般泛藍支持者覺得郭台銘來選總統，大家最支持。

郝龍斌說，他個人覺得做黨主席最重要的要無私，在無私的前提下，我們要找出最強、最好的候選人，先爭取2018縣市首長選舉的勝利，將來2020總統大選，我們當然希望重返執政，誰在那時候最強、最能贏得總統大選，我們就支持誰。

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