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血液基金會是黨產？ 黨產會：看不出資金來自國民黨

2017-01-12  12:45

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院不當黨產處理委員會日前接獲檢舉，指台灣血液基金會資金可能來自國民黨黨營事業。黨產會發言人施錦芳今日表示，只要有民眾檢舉，黨產會就得立案調查，但現在還看不出該基金會的資金來自國民黨，黨產會尚不會召開聽證程序。

檢舉人指控，台灣血液基金會壟斷台灣的醫療血液來源，近年盈餘年年破億元，但未積極提升設備水準，反而在全國各地購置房地產，從早期創立的20萬元捐助，至今擁有19筆房產，包括北中南6大捐血站等，總資產近50億元。

台灣血液基金會由中華民國捐血運動協會捐助成立，該基金會前身為「中華民國捐血運動協會」，1974年設立時的理事成員，幾乎清一色為國民黨員，成為台灣血液基金會遭疑是不當黨產的原因。

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  • 台灣血液基金會資金遭爆可能來自國民黨黨營事業。圖為台灣血液基金會台北捐血中心。（資料照，記者張嘉明攝）

    台灣血液基金會資金遭爆可能來自國民黨黨營事業。圖為台灣血液基金會台北捐血中心。（資料照，記者張嘉明攝）

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