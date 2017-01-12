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時力黨徽遭註冊為商標 黃國昌：這事情太離譜

時代力量黨徽遭人註冊商標，黨執行主席黃國昌表示這事情太離譜。（時代力量黨徽，擷取自時代力量臉書專頁）

2017-01-12  12:15

〔記者鄭鴻達／台北報導〕時代力量黨徽傳出遭他人註冊為商標，時代力量執行黨主席黃國昌表示已交律師處理，並依法提出異議，政黨目的非從事商業銷售，從沒想過要把時力黨徽登記商標來賣商品，若時代力量真的登記了並販賣商品，「這事情太離譜！」。

有申請人去年5月以白色的「力」字，搭配咖啡色底色、黃色外框的商標設計，向經濟部智慧財產局提出兩件商標申請案，包含商品及服務類別，其中商品類別部分，已於去年12月1日公告核准，但因商標圖樣與政黨時代力量的黨徽過於相近，也引發不小議論。

對此，黃國昌上午受訪時表示，此事已請同時是時代力量重要成員的律師曾威凱處理，而曾在此事也非常盡力，希望能把爭議處理完，因商標有一定的法律程序，他們當然不希望因誤認產生誤會，因依法他們得在一定時間內提出異議，因此才交給律師處理。

黃國昌強調，政黨目的本非從事商業行為，黨徽LOGO也不能登記販賣商品，若時代力量登記商標且銷售商品，「這事情太離譜」，因此他們從未想過要把黨徽LOGO拿去登記商標。

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