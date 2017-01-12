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葉金川請辭台灣血液基金會董事長

2017-01-12  12:15

〔記者吳欣恬／台北報導〕昨天週刊爆出血液基金會遭人向不當黨產委員會檢舉一事，引發喧然大波，導致血液安全存量一天內驟降。今天上午葉金川對外公布，因受到行政院政治壓力，辭去血液基金會董事長一職。

醫療財團法人台灣血液基金會指出，血液安全庫存量在昨天一天驟減超過125萬西西，已嚴重影響傷病患用血的權益。

血液基金會痛批今天上午發出聲明，指全民醫療用血及健康福址不應淪為操弄工具，外界任意誣蔑只會造成挑撥與敵意，也污辱了長期奉獻的捐血人，以及所有投入在捐血事業裡的員工們。而葉金川也因受到行政院政治壓力，辭去董事長。今天下午2點半將召開記者會對外說明。

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  • 台灣血液基金會董事長葉金川辭職。（記者陳志曲攝）

    台灣血液基金會董事長葉金川辭職。（記者陳志曲攝）

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