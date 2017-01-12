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遼寧號穿越台灣海峽 蔡適應：對國軍有信心

2017-01-12  12:10

〔記者俞肇福／基隆報導〕中國航空母艦「遼寧號」12日清晨離開台灣海峽，繼續往北行駛，立院國防委員會委員蔡適應12日表示，國防部長馮世寬、參謀總長邱國正坐鎮指揮全程掌控，請民眾對國軍有信心無須緊張。

蔡適應表示，中國航空母艦「遼寧號」出海演訓一段時日，所以中國航空母艦「遼寧號」選擇最近的台灣海峽回青島做整補，這是合理的，且再過兩週就是農曆春節過年、船上官兵回家過年，「遼寧號」經過台灣海峽，也是可以理解。

蔡適應說，中國航空母艦「遼寧號」通過台灣海峽，我方軍機升空監控，我國軍方國防部長、參謀總長坐鎮指揮、監控遼寧號的動靜；整個過程，雙方均十分克制，對兩岸和平是件好事。

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  • 立法院國防委員會委員蔡適應表示，中國航空母艦遼寧號通過台灣海峽，軍方全程監控，中國與我國十分自制，民眾對國軍要有信心。（記者俞肇福攝）

    立法院國防委員會委員蔡適應表示，中國航空母艦遼寧號通過台灣海峽，軍方全程監控，中國與我國十分自制，民眾對國軍要有信心。（記者俞肇福攝）

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