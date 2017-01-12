被媒體指「怒甩頭」 黃國昌：蠻奇怪的

2017-01-12 11:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前時代力量主席團成員馮光遠，日前突宣布退黨。對此禁聲多日的黨主席黃國昌，被堵訪時指出他很尊敬「前輩馮哥」對公民運動貢獻後，隨即直說「謝謝大家」欲離去，但被問到是否有內鬥時，黃突然回頭強調，當天受訪也只說「謝謝大家」，但卻有媒體說他「怒甩頭」，蠻奇怪的。

資深媒體人馮光遠日前突以臉書直播的方式，宣布退出時代力量及其主席團位置，但直播內容中感謝、提及多名黨內立委，唯獨漏掉黨主席黃國昌、黨團總召徐永明，並暗諷「國運昌隆黨」，引發外界諸多揣測，黃國昌事發後也多日未對此表達任何意見、評論。

黃國昌今在召開記者會時，起初對媒體表達會後需先趕赴黨團協商，待協商後再回答時事題，但在記者會後，媒體擺出大陣仗堵訪黃國昌，黃也只好順勢接受時事訪問，堵訪的媒體，除了問時代力量商標遭人註冊外，也直問馮光遠退黨一事，讓黃當場顯得有些尷尬。

黃國昌先表示「這件事我們就...」隨即在媒體追問下，表示「馮哥是前輩」，他很尊敬馮，馮也對公民運動有諸多貢獻。媒體問是否有慰留，黨內氣憤如何，黃表示黨內同仁有很多看法，當然大家會覺得惋惜，但目前主要還是按照既動工作目標，繼續往前進。

媒體加碼問是否有內鬥傳聞，以及對「國運昌隆」的意見，黃國昌原先僅表示「謝謝、謝謝！」後有意離去，但後來似乎突然有感而發，直說「謝謝大家！」並指出他當天也是在會議室外說「謝謝大家」，但有媒體說他「怒甩頭」，「蠻奇怪的」，隨後表示要去協商離開現場。