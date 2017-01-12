| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

被媒體指「怒甩頭」 黃國昌：蠻奇怪的

2017-01-12  11:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前時代力量主席團成員馮光遠，日前突宣布退黨。對此禁聲多日的黨主席黃國昌，被堵訪時指出他很尊敬「前輩馮哥」對公民運動貢獻後，隨即直說「謝謝大家」欲離去，但被問到是否有內鬥時，黃突然回頭強調，當天受訪也只說「謝謝大家」，但卻有媒體說他「怒甩頭」，蠻奇怪的。

資深媒體人馮光遠日前突以臉書直播的方式，宣布退出時代力量及其主席團位置，但直播內容中感謝、提及多名黨內立委，唯獨漏掉黨主席黃國昌、黨團總召徐永明，並暗諷「國運昌隆黨」，引發外界諸多揣測，黃國昌事發後也多日未對此表達任何意見、評論。

黃國昌今在召開記者會時，起初對媒體表達會後需先趕赴黨團協商，待協商後再回答時事題，但在記者會後，媒體擺出大陣仗堵訪黃國昌，黃也只好順勢接受時事訪問，堵訪的媒體，除了問時代力量商標遭人註冊外，也直問馮光遠退黨一事，讓黃當場顯得有些尷尬。

黃國昌先表示「這件事我們就...」隨即在媒體追問下，表示「馮哥是前輩」，他很尊敬馮，馮也對公民運動有諸多貢獻。媒體問是否有慰留，黨內氣憤如何，黃表示黨內同仁有很多看法，當然大家會覺得惋惜，但目前主要還是按照既動工作目標，繼續往前進。

媒體加碼問是否有內鬥傳聞，以及對「國運昌隆」的意見，黃國昌原先僅表示「謝謝、謝謝！」後有意離去，但後來似乎突然有感而發，直說「謝謝大家！」並指出他當天也是在會議室外說「謝謝大家」，但有媒體說他「怒甩頭」，「蠻奇怪的」，隨後表示要去協商離開現場。

廣告
  • 前時代力量主席團成員馮光遠，日前突宣布退黨，針對媒體問是否有內鬥傳聞，黨主席黃國昌表示「謝謝大家」。（資料照，記者方賓照攝）

    前時代力量主席團成員馮光遠，日前突宣布退黨，針對媒體問是否有內鬥傳聞，黨主席黃國昌表示「謝謝大家」。（資料照，記者方賓照攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 時代力量 馮光遠 黃國昌
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：被媒體指「怒甩頭」 黃國昌：蠻奇怪的


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.