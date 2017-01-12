陳建仁PO手繪圖 讓你了解年金改革如何「永續、領得久」

陳建仁表示，年金改革是簡單的數學問題，如何讓所有人領得到、領得久，又能兼顧基金的永續才是最重要的（資料照，記者廖振輝攝）

2017-01-12 12:36

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革委員會召集人、副總統陳建仁上午在臉書分享兩張手繪圖，讓大家了解年金改革問題，他表示，年金改革是簡單的數學問題，如何讓所有人領得到、領得久，又能兼顧基金的永續才是最重要的，這也是政府準備要做的改革。

從第一張圖表來看，陳建仁表示，現在公務人員退休制度下，一位25歲就業，每月領3萬元薪資的年輕人，工作到55歲退休時，每月可領7.5萬元的薪資；在30年工作期間，政府每月提撥薪資的7.8％（綠色），自己繳交薪資的4.2％（橙色）納入退休金。退休金以退休時薪資的80％替代率計算，每月可領6萬元。

直到80歲辭世時，可領到的退休金總額（粉紅色），遠遠大於工作期間存入基金的總額及其投資報酬。實際上，退休金領到65歲時，總額已經超過政府和自己提撥的總額及其投資報酬（如圖一）。

而第二張圖，陳建仁說，在新制（漸進微調）下，同一位年輕人，工作到65歲（持續領7.5萬元／月薪10年）才退休；在40年工作期間，政府每月提撥薪資的11.7％（綠色），自己繳交薪資的6.3％（橙色）納入退休金。退休時以退休前10年平均薪資的60％替代率計算，每月可領4.5萬元，直到80歲辭世時，可領到的退休金總額（粉紅色），就和工作期間存入基金的總額及其投資報酬拉近，若所得替代率是70％（加上紅色部分），則又明顯入不敷出了（如圖二）。

圖一為現制。（圖擷取自陳建仁臉書）