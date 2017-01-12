韓國瑜參選國民黨主席 柯文哲：創意新選擇

2017-01-12 11:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今天一早到陽明山，參加「美軍俱樂部修建完成開幕記者會」，同時間，北農總經理韓國瑜也選在北農附近地點，宣布要競選國民黨主席，對此，會後柯文哲受訪時表示，「那也是一個選擇啊！」語畢還忍不住哈哈兩聲。

媒體進一步要柯文哲「憑良心」，依他對韓國瑜的認識，是否認為韓比其他三位候選人強？柯文哲一度靜默不語，幕僚更小聲在旁提醒「不評論人家的家務事」，但柯文哲旋即話中有話的說，可以賣新的產品，但市場要不要接受，就讓市場去決定，接著跳針表示「至少是一個選擇」，而且至少是個「比較新」的選擇，比較有「創意」。

「陽明山美軍俱樂部」產權屬台灣銀行，透過文化局開創性的老房子媒合平台，於103年4月7日公開招標，最後由鈺德科技股份有限公司中選，也是「老房子文化運動計畫」截至目前投資金額最高的標的，整體共計投入9千5百萬元，歷經兩年多的修復工程及軟硬體規劃，蛻變為融合黑膠故事館、錄音室、室內展演空間、戶外展演空間、音樂講堂、社區交流並結合美國南方美食等，占地近千坪的空間。

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